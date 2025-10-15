山形国際ドキュメンタリー映画祭は15日夕方、表彰式が行われ、インターナショナルコンペティション部門で、環境破壊に反対するフランスを舞台にした「ダイレクト・アクション」が大賞に輝きました。映画祭のメインとなるインターナショナルコンペティション部門には、129の国と地域から1318本の応募があり、審査を通過した15本がノミネートされました。この中から大賞に選ばれたのは、ギヨーム・カ