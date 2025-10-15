作品制作に取り組む孫雲浩さん。（淄博＝新華社配信）【新華社済南10月15日】中国山東省淄博（しはく）市博山区は「中国の瑠璃（るり、ガラスの古称）の里」として知られ、その文化は春秋戦国時代までさかのぼる。博山瑠璃の制作は、1400度を超える窯から溶けた瑠璃原料を取り出し、宙で吹く、型で成形するなどの技法で素早く造形しなければならず、職人に高度な技が求められる。孫雲浩（そん・うんこう）さんは5