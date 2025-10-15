【WWE】SMACK DOWN（10月9日・日本時間10日／オーストラリア・パース）【映像】太ももで挟んでリングに打ちつける“ケツ爆弾”に悶絶かつて日本でも活躍したラテン系美女レスラーが会場大盛り上がりの人気技を披露。情熱的な“ケツ爆弾”で相手を悶絶させた。注目を集めているのはWWE女子スーパースターで“メキシコ最高峰”ことステファニー・バッケルだ。チリ人の彼女は昨年9月にWWEに入団