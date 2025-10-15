埼玉県警狭山署の巡査の男が、埼玉県内の路上で帰宅途中の20代の女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、埼玉県警狭山署地域課の巡査・高橋宏太容疑者（23）です。高橋容疑者は今月7日午後11時ごろ、埼玉県日高市の路上で帰宅途中の20代の女性の体を触るなどした疑いがもたれています。警察によりますと、高橋容疑者は自転車に乗っていた女性の前に立ちふさがり、