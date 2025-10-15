けさ早く、埼玉県の老人ホームで入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件で警察はこの施設の元職員の22歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。現場から中継です。老人ホームに入所していた高齢女性2人が亡くなった事件。警察は先ほど、この施設の元職員の男を逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、埼玉・鶴ヶ島市の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」の元職員・木村斗哉容疑者（22）です。警