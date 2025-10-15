東京・青山に「Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）」の旗艦店が、2025年9月20日（土）にオープン。こちらには、国内一号店である「Vivienne Westwood CAFÉ（ヴィヴィアン・ウエストウッド カフェ）」も併設されているんです。カフェメニューや限定グッズなど、魅力を徹底レポしていきますよ◎東京・青山にVivienne Westwoodの旗艦店が誕生！イギリスのファッションブランド「Vivienne Westwood」の旗艦店が、