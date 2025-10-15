息子になりすまして妊娠の示談金が必要などとうそを言い、70代の女性から現金300万円をだまし取ったとして、無職の26歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定、無職の福地紘人容疑者（26）です。福地容疑者は去年10月末、何者かと共謀し、千葉県松戸市に住む70代の女性に対して、息子になりすまして妊娠の示談金が必要などとうその電話をかけ、現金300万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁により