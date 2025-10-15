一力遼名人囲碁の第50期名人戦7番勝負の第6局は14、15の両日、愛知県田原市で打たれ、一力遼名人（28）＝棋聖・天元・本因坊との四冠＝が154手で挑戦者の芝野虎丸十段（25）に白番中押し勝ちし、対戦成績4勝2敗で名人を初防衛、四冠を維持した。一力名人の名人獲得は2期連続2度目。芝野十段は、2期ぶり4度目の名人位はならなかった。一力名人は棋聖、本因坊に続いて今年3度目のタイトル防衛。天元戦5番勝負は現在、志田達哉