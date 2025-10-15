【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマスは14日、人質だとする4遺体を新たにイスラエル側に返還した。イスラエル軍は15日、3人について身元を確認したが、1人の遺体は人質ではないと発表した。ハマスが間違って別人の遺体を引き渡した可能性がある。トランプ米政権主導のガザ和平計画「第1段階」の合意通りに進むかどうか予断を許さない状況だ。トランプ大統領は交流サイト（SNS）であらためてハマスに圧力をかけた