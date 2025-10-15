中小企業庁からの補助金で東日本大震災の被災企業を支援する「全国信用保証協会連合会」（東京）に対し、会計検査院が少なくとも２０４億円を有効に活用していないと指摘したことがわかった。同庁は連合会に国庫への納付を求める。同庁は２０１１年度、連合会の基金に６９７億円を拠出。連合会に加盟する全国の信用保証協会は、震災で被害を受けた中小企業が金融機関から融資を受ける際に最大２億８０００万円分を保証した上で