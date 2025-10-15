◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神-DeNA(15日、甲子園球場)阪神の村上頌樹投手が立ち上がりを無失点に抑えました。村上投手は初回、DeNA先頭の蝦名達夫選手にヒットを許しますが、続く打者の送りバントを自ら捕球すると華麗なフィールディングを見せセカンドでアウト、3番・佐野恵太選手はキャッチャーの坂本誠志郎選手がファウルグラウンドのベンチ前ギリギリでキャッチし2アウトとします。しかし4番・筒香嘉