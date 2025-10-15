10月14日、指原莉乃がInstagramを更新した。【写真】私服セットアップコーデの美脚SHOTを公開指原は、自身のInstagramアカウントにて、「AKBファンにはお馴染み”あのシャッター”の前で撮りました」と切り出すと、私服だというショートパンツのセットアップ姿でシャッター前に立った写真を公開。続けて、「撮ってくれたメイクさんは『シャッターの前いい感じ！』と言ってたので、あ、普通のシャッターなんだなと思って撮ってもら