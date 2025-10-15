ブラジル戦の勝利に対する伊東の貢献度は計り知れない(C)Getty Imagesブラジルを下した歴史的な一戦。挑戦ではなく、勝利を手にするために戦う――日本代表がついにその覚悟を形にした。元北朝鮮代表FWの鄭大世が、試合を通して見えた森保ジャパンの成長と、強豪撃破の意義を語る。【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手に歴史的勝利をもぎ取った決勝弾の映像◆◆◆まさかこんな