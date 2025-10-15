モルテンは、「音を気にせず、安心して、家族みんなで、おうちバスケが楽しめる」をコンセプトとするroombasketballブランドの第二弾「roombasketball シューティングセット」を12月に発売し、10月14日からモルテン公式オンラインショップ限定で予約受付を開始した。「roombasketball シューティングセット」は、家庭用屋内専用のゴールと専用ボールがセットになったシューティングセット。プレーヤーにとっては、いつでもやりたい