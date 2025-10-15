オウルテックは、準固体電池を採用したワイヤレス充電対応モバイルバッテリー『OWL-LPB5025MG』（5000mAh）と『OWL-LPB10025MG』（10000mAh）を発売した。発火リスクを抑えた安全設計に加え、マグネット吸着とスマホリング一体型デザインを採用し、落下防止やスタンド利用も可能な多機能モデルとなっている。 （関連：【画像】オウルテック『OWL-LPB5025MG／10025MG』《詳細・デザイン一覧》） ◼︎準固体電