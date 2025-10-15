JR九州は、北九州空港の「朽網駅特急ルート」の企画乗車券でキャンペーンを延長するほか、定額タクシーの提供を開始する。「北九州空港特急きっぷ」のキャンペーン期間を12月31日まで再延長し、JR九州アプリでも10月26日から販売する。my route「【小倉】北九州空港特急きっぷ」も新たに導入する。いずれも折尾・黒崎・小倉・博多・大分・別府〜朽網駅間の特急券・乗車券と、朽網駅〜北九州空港間のエアポートバスの乗車券がセット