部活動に励む高校生たちにおにぎりの贈りものです。メジャーリーグ、大谷翔平選手からのサプライズメッセージもあり、生徒たちは驚きの様子でした。メッセージ「こんにちは、大谷翔平です」生徒「えぇ！？」大手コンビニチェーン、ファミリーマートの「おむすびアンバサダー」を務める大谷選手からのメッセージに驚く生徒たち。ファミリーマートは7月、部活動に励む子どもたちへのプレゼント企画を実施しました。星稜高校演劇部へ