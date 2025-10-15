ロッテは、10月27日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、お風呂あがりにチョー気持ちいい！ゴクッとあまうまな「クーリッシュ コーヒー」を発売する。「クーリッシュ」のコーヒーフレーバーは、過去販売した商品も消費者から好評で、気温の下がり始めるこの季節にもマッチしていると考えている。どこか懐かしさを感じられる甘いコーヒーの味わいを微細氷で後味スッキリ楽しめる。パッケージデザインは昔ながらの瓶