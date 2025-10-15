15日午後、石川県七尾市の「のと里山海道」で、車3台が絡む事故があり、運転していたとみられる男性1人が死亡しました。警察によりますと、15日午後3時ごろ、七尾市中島町小牧ののと里山海道で、穴水町方面から金沢市方面に走っていた軽乗用車が、センターラインをはみ出し、対向車線を走ってきた乗用車と接触し、さらに後続の軽トラックと正面衝突したとみられる事故が発生しました。この事故で、軽乗用車を運転していたとみられ