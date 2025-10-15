けさ、名古屋駅前で通勤時間帯に71歳の男が運転する車が、横断歩道の歩行者を次々とはね、1人が死亡2人が重傷です。 【現場の画像】防カメには傾きながら走る車が… 朝の名駅前で歩行者3人はねられる 1人死亡2人重傷 （通行人）「5分違っていたら私っていうところ…会社の人と話していた。ゾッとする」事故が起きたのは、けさ7時40分頃。朝のあわただしい横断歩道に車が突っ込みました。現場は名古屋駅から南へ600メート