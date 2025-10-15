［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム日本代表は10月14日、東京スタジアムで強豪ブラジルと対戦。０−２から３−２と大逆転勝利を収め、これまで２分け11敗だった王国から初勝利を挙げた。前半で２点をリードされた森保ジャパンは、後半からリスクを冒して前に出ると、52分に敵のミスを突いた南野拓実のゴールで１点を返す。これで勢いに乗り、62分に中村敬斗のボレーシュートで同点に追いつくと