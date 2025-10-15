［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアム森保ジャパンは10月14日、今まで１度も勝ったことがないブラジルと東京で対戦。０−２で前半を終えるも、猛反撃に出た後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世の得点で見事に逆転し、３−２で歴史的勝利を挙げた。同日、ソウルでは、４日前にブラジルに０−５で大敗した韓国と、日本と２−２で引き分けたパラグアイが激突。ホームの前者が２−０で快勝した。韓国