韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「올인（オルイン）」の意味は？「올인（オルイン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、一世一代のシーンで使われる言葉です。「올인（オルイン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「全てを賭けること、