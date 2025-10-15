OpenAIのCEOサム・アルトマン氏は、X（旧Twitter）で、生成AI「ChatGPT」の機能を大幅に緩和すると明らかにした。 アルトマン氏のポストによると、精神衛生上の問題を背景に機能を厳しく制限しており、多くのユーザーの利便性や楽しさが損なわれていたとのこと。今回、その問題を軽減するツールを入手したため、機能の大幅緩和が可能となったという。 ChatGPTの新バージョンは数週間後にリ