戸田ボートの5日間開催「日本財団会長賞」は15日、初日が行われた。前節のオールレディースで高憧四季が優出2着と大活躍した54号機とコンビを組む加藤翔（42＝静岡）が巻き返しに燃える。前半5Rは2コースからいきなりパワーを見せつけて2着好走。後半9Rは5コースから見せ場なく5着に沈んだが、実績機らしい気配を披露した。「前半のままで後半に行ったけど、調整が必要な感じだった」と反省の弁。それでも「前半の感じなら