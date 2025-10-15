長崎市の端島＝通称「軍艦島」に炭鉱の閉山後、初めて新しい建築物が作られます。 建物の保存や整備に向けた研究拠点として活用されます。 長崎港の沖合いに浮かぶ端島＝通称「軍艦島」。 明治時代から炭鉱の島として栄え、最盛期には5000人を超える人々が暮らしましたが、1974年に閉山。 無人島となりました。 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つになっています。 （栗脇 善朗 世界遺