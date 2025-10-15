埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所中の高齢女性２人が頭から血を流した状態で見つかり、死亡した事件で、県警は１５日、埼玉県熊谷市箱田、元施設職員で無職木村斗哉容疑者（２２）を女性１人に対する殺人容疑で緊急逮捕した。発表によると、木村容疑者は１５日午前１時５０分頃〜午前２時５分頃、鶴ヶ島市若葉の老人ホーム「若葉ナーシングホーム」で、入所者の小林登志子さん（８９）を刃物で刺し、殺害した疑い。容疑を認め