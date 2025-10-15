警視庁神田署の一日署長に就任したアイドルグループ「≠ME」の本田珠由記さん（右）ら＝15日午後、東京都千代田区警視庁神田署は15日、警察官をかたり捜査名目で金をだまし取る「ニセ警察詐欺」といった特殊詐欺の被害防止のため、啓発イベントを東京都千代田区で開いた。アイドルグループ「≠ME」（ノットイコールミー）の本田珠由記さん（21）らメンバー3人が一日署長に就任。本田さんは「何かあったら1人で悩まず、すぐに相談