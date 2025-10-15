オンラインで取材に応じるサッカー女子日本代表のニールセン監督＝15日日本サッカー協会は15日、欧州遠征でイタリア、ノルウェーとの国際親善試合に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表し、清水（リバプール）遠藤（エンゼルシティー）が復帰した。清水は昨夏のパリ五輪で右膝前十字靱帯を断裂。遠藤は昨年2月に左膝を負傷し、長期離脱していた。ニールセン監督はオンライン取材に応じ、女子アジア・カ