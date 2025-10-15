金魚と文鳥に会える愛知・弥富市の資料館「弥富市歴史民俗資料館」が2025年10月8日、「文鳥館鳥」の肩書で人気の白文鳥「ぶんちゃん」について、8歳ごろをもって「退官式」を行うとXで発表した。ふれあい体験などの務めを終えるといい、ねぎらう声が多数寄せられている。ぶんちゃんの歩みを同館に取材した。「退官後は、『名誉館鳥』に就任する予定です」弥富市歴史民俗資料館は市役所図書館棟の1階にある入場無料の施設だ。市の公