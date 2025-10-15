街角の自動販売機がジワジワと姿を消している。何が起こっているのか。経営コンサルタントの鈴木貴博さんは「ライフスタイルの変化、インフレ……色々考えられるが、最大の要因は“担い手不足”だろう。『ワークライフバランスを捨てる』などと言ったら批判が相次ぐ世の中だが、今の仕組みは“作業員の頑張り”に支えられてきた実態がある」という――。■「2050年には半減する」は本当か街中から飲料の自動販売機がじわじわと姿を