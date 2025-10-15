HYBEの日本レーベルYX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ「aoen（アオエン）」が、デジタルシングルをリリースした。【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショットaoenは10月15日午前0時、デジタルシングル『青春インクレディブル』をリリースした。今回のシングルには、タイトル曲『青春インクレディブル』 をはじめ、『MXMM』、『Cough Syrup』の全3曲が収録されている。タイトル曲『青春インクレディブル』は、奇跡