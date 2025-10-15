news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「GPSで女性監視…日常的に暴行か」のニュースについてお伝えします。東京・豊島区にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者・39歳とマネージャーの田野和彩容疑者・21歳。警視庁によりますと、2人はことし5月から7月の間、キャストの女性（20代）を店に寝泊まりさせた上、新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺で売春目的の客待ち行為を繰り返しさせた疑いで逮捕されました。女性は3か月