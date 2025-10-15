15日午後3時過ぎ、石川県七尾市ののと里山海道で、軽トラックと軽自動車が正面衝突する事故があり、男性1人が死亡し、2人が大けがをしています。事故があったのは、石川県七尾市ののと里山海道横田インターチェンジ近くで、15日午後3時過ぎ「車3台の事故です」などと、消防に通報がありました。警察などによりますと、軽トラックと軽乗用車が正面衝突し、このうち軽乗用車の男性が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、