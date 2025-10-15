スワンＳで１５着だったアルテヴェローチェ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は室町Ｓ（１１月８日、京都競馬場・ダート１２００メートル）でダートに初挑戦する。このレースにはジュライＳ１１着以来となるリューベックも参戦予定。スワンＳを勝ったオフトレイル、同６着のアドマイヤズームはマイルＣＳ（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）へ向かう。アイルランドＴ８着のリラボニートはターコイズ