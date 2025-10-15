西武・西口文也監督が１６日からみやざきフェニックスリーグに参戦する長谷川信哉外野手に「とにかく打撃の向上を」と課題を与えた。長谷川はプロ５年目の今季、「１番・右翼」で開幕スタメンを勝ち取ると、１３２試合に出場して自身初の規定打席に到達。４００打数９０安打６本塁打３６打点と全てキャリアハイの成績を残したが、打率は２割２分５厘止まり。９月２３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で規定打席に到達した後、指揮官の