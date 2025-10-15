「まだまだやりたい思いも多少はあったんですけど、若い選手に託して引退することを決めました」──10月14日、巨人の長野久義選手（40）が引退会見を行い、16年のプロ生活にピリオドを打った。2010年の1年目から柔軟なバット裁きでレギュラーに定着し、新人王を獲得。2011年に首位打者、翌年に最多安打に輝いたが、今季1軍では17試合の出場で3安打という成績に終わっていた。【写真】〈結婚10年目に引退〉今から25年前、黒髪ボブ