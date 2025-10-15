「SMILE-UP.」は15日、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて報告。同日時点で補償受付窓口に申告をしたのは、1033人で、すでに補償金を支払ったのは564人とした。【写真あり】皆様が笑顔になれるよう…3月に石川県輪島市の小学校訪れたキンプリら同社は、申告者1033人から複数回の連絡しても返信がない234人を除く、799人のうち797人について、被害者救済委員会から補償内