■ポイント・16日（木）は秋雨。北陸などで警報級の大雨おそれ。・17日（金）は広い範囲で秋晴れ。西日本は真夏日が続く所も。・18日（土）は発達した低気圧と前線の通過で、全国的に荒れた天気。・来週は強い寒気南下で、北海道で初雪か？■全国の天気秋雨前線がやや北上し、前線上に低気圧も発生するでしょう。東北〜九州北部の広い範囲で雨が降り、北陸などは警報級の大雨となるおそれがあります。前線の南側に入る九州南部は晴