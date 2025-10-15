15日の東京株式市場で日経平均株価は14日の急落から一転、一時1000円近い大幅な値上がりとなりました。株価は14日、政局の不透明感や米中貿易摩擦の再燃などを受けて、一時1500円以上も下落しました。しかし、15日は割安になった株を買い戻す動きなどで朝から株価はぐんぐん上昇。午後に入ると一段と値を上げ、上げ幅は一時1000円に迫る場面もありました。終値は825円高の4万7672円でした。