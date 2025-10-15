お笑いコンビ「ティモンディ」の前田裕太さん体調不良を理由に芸能活動を休止していたお笑いコンビ「ティモンディ」の前田裕太さん（33）が、今月下旬から活動を再開すると所属事務所が公式X（旧ツイッター）で公表した。「体調を優先しつつ徐々に活動を再開いたします」としている。前田さんは高校の同級生だった高岸宏行さん（33）と2015年にコンビを結成し、バラエティー番組などで活躍。今年7月、活動を一時休止すると発表