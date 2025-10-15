【ベルリン＝工藤彩香】ベルリンの行政裁判所は１４日、ベルリン市ミッテ区の公有地に置かれた慰安婦を象徴する少女像について、区が出した撤去命令の差し止めを求めた韓国系市民団体の訴えを棄却した。撤去命令が支持された形で、裁判所は強制的な手段による撤去が望ましいとの見解も示した。韓国系市民団体は２０２０年、ミッテ区の許可を受けた上で、少女像を設置した。しかし、日本の撤去要請に応じたミッテ区は「日韓の歴