木曜日は九州から東北にかけて広い範囲で雨が降りそうです。日本海側を中心に雷を伴って激しく降る所もある見込みです。低気圧や前線の影響で木曜日は広い範囲で雨が降りそうです。西日本や東日本は朝から一部で雨の降る所があり、山陰や北陸など日本海側の地域では昼前後から激しい雷雨となる所があるでしょう。太平洋側は午前中は降らない時間が長い所も、午後は本降りの雨になる所がありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、