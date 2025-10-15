15日午後5時半頃、北陸自動車道上り線・三条燕インターチェンジ付近でトラックが燃える火災が発生しました。午後6時30分過ぎに鎮火しましたが、北陸自動車道上り線の三条燕IC～中之島見附IC間は、一時通行止めとなりました。警察によりますと、トラックには運転手1人のみが乗っていたとみられ、運転手は自力で避難してケガはないということです。北陸自動車道上り線の三条燕IC～中之島見附IC間は、午後7時15分に