三重県人事委員会は、県職員の給与について、40年ぶりの水準となる引き上げを勧告しました。 【写真を見る】県職員の給与 “40年ぶり”の水準に引き上げ勧告 平均月給1万1585円・ボーナス年間0.05か月分 三重 三重県人事委員会は、民間企業の給与との差を解消するため県の職員の平均月給を1万1585円、ボーナスを年間0.05か月分引き上げるよう一見知事に勧告しました。今回の引き上げ幅は、40年振りの水準です。 ま