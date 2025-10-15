＜BMW女子選手権事前情報◇15日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズ。ルーキーの馬場咲希は日米共催「TOTOジャパンクラシック」を含めた全4試合に出場できる。このシリーズでは予選落ちがないため、最終戦出場に向けたポイントの稼ぎどころ。それだけでなく、上昇気流に乗るための試金石になりそうだ。【写真】馬場咲希の肩出しドレスがすさまじい7月以