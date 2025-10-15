北海道深川市３条の信号機がある交差点で、乗用車が歩行者をはねる事故がありました。２０２５年１０月１５日午後２時半ごろ、乗用車を運転していた高齢男性から北海道･深川警察署へ通報がありました。この事故で、歩行者の女性（８２）が頭から出血し、意識がある状態で病院へ搬送されました。命に別条はありません。警察によりますと、東から西方向へ走行していた乗用車が交差点を左折した際に、横断歩道を渡っていた女性をはね