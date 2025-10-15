◇プロ野球パ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 ソフトバンク-日本ハム(15日、みずほPayPayドーム)日本ハムがCSファイナルステージ第1戦のスタメンを発表しました。注目は1番・センターに万波中正選手、4番・サードに郡司裕也選手が入りました。2番・ショートにルーキーの山縣秀選手、5番・レフトに今川優馬選手が抜擢。両選手は9月9日にモイネロ投手から本塁打を放っています。シーズン最多安打にあと一歩及ばなかった清宮幸太