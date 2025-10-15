大阪・関西万博（大阪・夢洲）で15日、通常非公開となっていた迎賓館が報道陣に初公開された。【写真】「赤」を基調に鮮やかなタペストリーが彩った迎賓館ダイニングルーム世界各国から国王、大統領、首相などの賓客を迎えてきた迎賓館。基本設計は日建設計、デザイン監修を、大屋根リングの設計者である2025年日本国際博覧会会場デザインプロデューサー・藤本壮介氏が務めた。建物は回廊型になっており、入ってまず目に入る