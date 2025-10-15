「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）試合前のメンバー表交換が行われ、阪神・藤川球児監督とＤｅＮＡ・三浦監督が言葉をかわし、藤川監督が先輩を立てるさりげないワンシーンがあった。今季限りでの退任が決まっている三浦監督。藤川監督はホームベース付近の前で頭を下げた。そして握手をした上で言葉をかわした。その後、球審との握手する場面では藤川監督が「先にどうぞ